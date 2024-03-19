Кто стоит на Невском: опасно ли туристам и петербуржцам ходить по центральной улице Петербурга

Обгоняя зевак, иду по Невскому дальше и спускаюсь в подземный переход под Садовой. Тут мне впервые за все путешествие на глаза попадается уличный музыкант. Да еще какой! На нем потрепанная кожаная куртка, маленькая шапочка, шерстяные гольфы, потрепанные джинсы и пережившая свои лучшие годы обувь. В руках — советская акустическая гитара. Какую именно композицию буквально рычал артист, я так и не понял. Возможность подойти для разговора, не отвлекая музыканта от игры, представилась очень быстро — во время очередного аккорда на гитаре с резким хлопком рвется струна.