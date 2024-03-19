Снег тает, лед падает с крыш. На Южном Урале началось опасное потепление

«Если уже есть один пострадавший человек, не надо делать так, чтобы их стало двое или и того больше, — говорит руководитель центра подготовки спасателей на воде “Акваспас”, фельдшер скорой помощи Дмитрий Микрюков. — Оценивайте свои собственные силы. Если вы выбрали тактику активного спасения, то двигаться к пострадавшему нужно с той стороны, с которой он сам пришёл на место происшествия. Это даёт какую-то уверенность в том, что на пути к пострадавшему лёд относительно безопасен, ведь он по нему шёл! Приближаясь к пострадавшему, лучше лечь на лёд, чтобы увеличить площадь давления на лёд, уменьшив точечность давления на отдельные участки и не поломать его дальше. Помогать лучше подручными средствами, протягивая провалившемуся доски, палки, ветки, длинные куртки, шарфы, за которые он мог бы ухватиться. Если это ему удалось, тащите не силой собственный рук, а тяните предмет, отползая назад, иначе сами будете притягиваться к пострадавшему. Не можете вытянуть, не отчаивайтесь. Просто удерживайте человека над поверхностью льда, чтобы он не соскользнул в воду, чтобы его голова находилась над водой и он мог дышать, и ждите помощи».