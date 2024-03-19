Снег тает, лед падает с крыш. На Южном Урале началось опасное потепление

Тепло и солнечно.
Согласно гисметео.ру, с каждым днем на Южном Урале будет становиться теплее, а уже к ближайшим выходным столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Днём ожидаются плюсовые, а ночью минусовые температуры. Но к 25 марта и по ночам температура уже не будет опускаться ниже нуля градусов. Осадков при этом не предвидится.
Напомним, что ранее челябинские синоптики и представители различных ведомств высказывали опасения по поводу того, что при резком потеплении паводок будет «лавинообразным».
«Когда дневные температуры слабоположительные, а ночные отрицательные, это способствует вымерзанию влагозапаса, то есть влага испаряется из снега, — заявил в начале марта начальник Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ “Уральское УГМС” Валерий Кочегоров. — Но если придёт теплый фронт, и ночью тоже будет плюс, то процесс снеготаяния примет лавинообразный характер. При интенсивном таянии с осадками возможен выход воды на пойму рек, особенно на реках с большой толщиной льда и с промерзанием русла. В основном это южные, восточные и юго-восточные районы области. Если талая вода пойдёт поверх льда, она может подтопить пойменные участки автодорог и мостов».
С установлением тепла лед на водоемах Челябинской области становится все тоньше. Наиболее тонкий он у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, или их впадения в озеро, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков, под снегом и сугробами.
Ползти туда, откуда пришёл.
Что происходит с человеком, который проваливается под лед?
«При переохлаждении температура тела падает ниже 35 , — рассказал заведующий взрослым травмпунктом ГКБ № 9, врач-травматолог-ортопед Алексей Бородулин. — Этого недостаточно для нормального функционирования организма. В ледяной воде у человека появляется ощущение холода, озноб. При переохлаждении в первую очередь под угрозу попадает сердце, а также органы дыхания и нервная система. У человека, провалившегося под лед, могут также быть и травмы при ударе, и порезы. Может случиться обморожение конечностей».
«Если уже есть один пострадавший человек, не надо делать так, чтобы их стало двое или и того больше, — говорит руководитель центра подготовки спасателей на воде “Акваспас”, фельдшер скорой помощи Дмитрий Микрюков. — Оценивайте свои собственные силы. Если вы выбрали тактику активного спасения, то двигаться к пострадавшему нужно с той стороны, с которой он сам пришёл на место происшествия. Это даёт какую-то уверенность в том, что на пути к пострадавшему лёд относительно безопасен, ведь он по нему шёл! Приближаясь к пострадавшему, лучше лечь на лёд, чтобы увеличить площадь давления на лёд, уменьшив точечность давления на отдельные участки и не поломать его дальше. Помогать лучше подручными средствами, протягивая провалившемуся доски, палки, ветки, длинные куртки, шарфы, за которые он мог бы ухватиться. Если это ему удалось, тащите не силой собственный рук, а тяните предмет, отползая назад, иначе сами будете притягиваться к пострадавшему. Не можете вытянуть, не отчаивайтесь. Просто удерживайте человека над поверхностью льда, чтобы он не соскользнул в воду, чтобы его голова находилась над водой и он мог дышать, и ждите помощи».
Падают сосульки.
Тем временем с крыш зданий и домов по области сходит снег и лёд. Соцсети наполняются фотоснимками грозно нависающих с крыш сосулек. Повсеместно появляются предостерегающие объявления о том, что людям следует держаться подальше от всевозможных строений.
19 марта в Челябинске на голову мужчине упала глыба льда. Удар был таким сильным, что из носа у пострадавшего пошла кровь. Последствия происшествия попали на видео и тут же быо транслировано на местных телеканалах. В прокуратуре Челябинской области тут же начали проверку в отношении управляющей организации ООО УК «Южуралстройсервис», которая в ответе за надлежащее содержание многоквартирного дома, с которого рухнула глыба.
А в минувшие выходные глыба льда упала с крыши челябинского ТРК на автомобиль, в котором сидели отец с сыном. Они не пострадали, а вот задняя часть кузова автомобиля оказалась полностью продавленной и разбитой. По словам владельцы легковушки, если бы в этот момент там шел человек или её муж вышел из машины на пару секунд раньше, чтобы достать ребенка из машины, то могло бы все закончиться намного хуже.