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Первый белорусский электробус прибыл в Краснодар

Шесть электробусов поставят в Краснодар к концу апреля.
Источник: пресс-служба городской администрации

Первый белорусский электробус прибыл в Краснодар. Общественный транспорт доставили в троллейбусное депо № 2. Об этом сообщили и в пресс-службе городской администрации.

В электробусе установлены пандус, система кондиционирования и видеонаблюдения, терминалы для бесконтактной оплаты и USB-разъемы для зарядки устройств. В настоящее время специалисты проверяют, соответствует ли транспорт техническому заданию.

Всего в Краснодар поставят шесть электробусов и четыре зарядки до конца апреля.

Напомним, в феврале Краснодар получил отечественные электробусы Волгабас 5270Е.