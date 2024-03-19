Первый белорусский электробус прибыл в Краснодар. Общественный транспорт доставили в троллейбусное депо № 2. Об этом сообщили и в пресс-службе городской администрации.
В электробусе установлены пандус, система кондиционирования и видеонаблюдения, терминалы для бесконтактной оплаты и USB-разъемы для зарядки устройств. В настоящее время специалисты проверяют, соответствует ли транспорт техническому заданию.
Всего в Краснодар поставят шесть электробусов и четыре зарядки до конца апреля.
Напомним, в феврале Краснодар получил отечественные электробусы Волгабас 5270Е.