Экотропа, лежаки и водяное колесо: красноярскую набережную имени Совмена продлят на 600 метров

Набережную имени Хазрета Совмена в Красноярске продлят на 600 метров — от ДК им. 1 Мая до улицы Малаховская. На выездном совещании проектировщики предоставили главе города Владиславу Логинову планы второго этапа благоустройства.
Мэр осмотрел береговую линию и рельеф прилегающей территории. Пока участок будущей набережной выглядит неутешительно, но к августу 2024 года здесь должна появиться навесная экотропа, деревянный настил для кормления уток, смотровые балконы с развивающими игровым оборудованием для детей по методике Монтессори и водяное колесо.
Также на набережной оборудуют новые спуски для жителей микрорайона, в том числе для маломобильных групп, установят туалетную кабину и обустроят парковку.
«Здесь есть такие объекты, как опоры высоковольтных линий. Поговорим с ресурсоснабжающей организацией, может она постарается сделать художественную подсветку, чтобы берег радовал жителей».
Стоимость работ по второму этапу благоустройства набережной — 50 миллионов рублей. Работы выполнит подрядчик МП «УЗС». Примерный срок начала работ — 10 апреля.