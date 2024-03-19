Экотропа, лежаки и водяное колесо: красноярскую набережную имени Совмена продлят на 600 метров

Мэр осмотрел береговую линию и рельеф прилегающей территории. Пока участок будущей набережной выглядит неутешительно, но к августу 2024 года здесь должна появиться навесная экотропа, деревянный настил для кормления уток, смотровые балконы с развивающими игровым оборудованием для детей по методике Монтессори и водяное колесо.