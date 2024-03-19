138 населенных пунктов Нижегородской области может подтопить во время паводка

Во время весеннего паводка в зоне возможного затопления расположено 138 населенных пунктов в 36 муниципальных образованиях Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов на заседании комитета по экологии ЗСНО.
— Это значит, что в зоне затопления находится более 4 тысяч домов, в которых проживает свыше 40 тысяч жителей, — рассказал заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов.
При наихудшем развитии сценария под водой могут оказаться 27 муниципальных образований, 61 населенный пункт, 1139 домов и 1492 придомовые территории, в которых проживает 3470 человек, из них 581 ребенок.