В Татарстане ожидаются ночные заморозки до −17 градусов

По прогнозам Гидрометцентра Республики Татарстан, 20 и 21 марта ожидаются заморозки и гололедица из-за влияния антициклона. Ночные температуры могут опуститься до −13 градусов, а при ясной погоде даже до −17 градусов.
Днем 20 марта температура воздуха прогреется до −1..+4 градусов, при этом ожидается переменная облачность и отсутствие осадков, но возможен утренний туман. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4−9 м/с.
21 марта также прогнозируется переменная облачность без осадков, с ветром северо-западного, западного направления 1−6 м/с. Ночная температура может снизиться до −7..-12 градусов, а дневная поднимется до +1..+6 градусов.
Ранее мы писали, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поделился наблюдениями о нынешней зиме в России, отметив значительное отклонение погодных условий от климатической нормы.