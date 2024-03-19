Собянин: в этом году в Москве пройдет четыре акции «День без турникетов»

У всех желающих будет возможность посетить различные экскурсии и мастер-классы, добавил мэр.
«На одной экскурсии гости погрузятся в цифровую реальность, а на другой узнают больше о 3D-технологиях. Кроме того, будет возможность увидеть изнутри работу международного аэропорта Шереметьево», — говорится в его публикации.
Также, по словам Собянина, планируется провести мастер-классы по измерению наночастиц и программированию.
Он напомнил, что «Дни без турникетов» проводят с 2012 года, и за это время в акциях приняли участие более 430 тысяч человек.
Ранее Собянин рассказал, что свыше 1,3 тысячи экскурсий состоялось в 2023 году в рамках акции «День без турникетов». К ним присоединились более 80 тысяч жителей и гостей Москвы, отметил он.
Каждые три месяца культурно-туристические, промышленные, инновационные и транспортные компании города на три дня открывают свои двери для горожан и туристов, объяснил мэр.