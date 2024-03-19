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Собянин: в этом году в Москве пройдет четыре акции «День без турникетов»

Четыре акции «День без турникетов» организуют в столице в этом году. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в этот раз главным направлением станет высокотехнологичная сфера.

Источник: Freepik

У всех желающих будет возможность посетить различные экскурсии и мастер-классы, добавил мэр.

«На одной экскурсии гости погрузятся в цифровую реальность, а на другой узнают больше о 3D-технологиях. Кроме того, будет возможность увидеть изнутри работу международного аэропорта Шереметьево», — говорится в его публикации.

Также, по словам Собянина, планируется провести мастер-классы по измерению наночастиц и программированию.

Мэр уточнил, что первая акция пройдет в период с 28 по 30 марта, а следующие — с 23 по 25 мая, с 19 по 21 сентября и с 5 по 7 декабря.

Он напомнил, что «Дни без турникетов» проводят с 2012 года, и за это время в акциях приняли участие более 430 тысяч человек.

Ранее Собянин рассказал, что свыше 1,3 тысячи экскурсий состоялось в 2023 году в рамках акции «День без турникетов». К ним присоединились более 80 тысяч жителей и гостей Москвы, отметил он.

Каждые три месяца культурно-туристические, промышленные, инновационные и транспортные компании города на три дня открывают свои двери для горожан и туристов, объяснил мэр.

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