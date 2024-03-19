Без Инстасамки и Лолиты. Какие концерты были отменены в Челябинске и почему

«Если говорить об отменах концертов, то вряд ли это связано с дороговизной билетов. У людей есть деньги, и люди идут туда, где им нравится, — констатировала факт руководитель отдела по развитию агентства полного цикла “BRIGHTEN” Екатерина Векслер. — Даже во времена экономических кризисов мы привозили топовых артистов и собирали полные залы. Если что-то отменилось, значит, артист просто занят чем-то другим, это что-то личное. Мы после пандемии стали больше заниматься организацией спектаклей. Почувствовалась тенденция: людям нужна пища для ума. На спектакли по Чехову, по Булгакову, по Островскому люди ходят с удовольствием, тем более, если в ролях анонсированы звёзды. Классика бессмертна! Так, в феврале и марте мы практически одновременно привозили две разные постановки “Мастер и Маргарита”, обе прошли почти с аншлагом. Так совпало, что в кинотеатрах как раз шла премьера фильма с Цыгановым и Юлией Снигирь. Некоторые люди шли на спектакль, чтобы сравнить его с фильмом. Ведь есть те, кто даже книгу не читают, потому что им тяжело смысл в голове уложить. А другие, напротив, перечитывают этот роман Булгакова в разных возрастах, чтобы понять, что же хотел сказать автор… Востребованы и комедии, потому что велика аудитория, которой хочется элементарно расслабиться и посмеяться. Мы ещё даже не рекламировали свои спектакли “Женихи” и “Невеста напрокат”, а билеты успешно продаются!».