Без Инстасамки и Лолиты. Какие концерты были отменены в Челябинске и почему

Эмину не до денег?
В большинстве случаев причину отмены концерты организаторы не называют. Так, в феврале в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Эмина Агаларова, выступающего под псведонимом Emin, появилась новость об отмене его выступления в Челябинске. При этом сообщалось об изменении гастрольного графика музыканта. В начале марта он планировал приехать в Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург и Москву. От концертов в Екатеринбурге и Тюмени Эмин не отказался, но их сдвинули на 24 и 25 марта.
«Все понимаю, но такое чувство, что концерт в Челябинске и не планировался, — поделился мнением в комментариях к посту Константин Кардаш. — Купить билет без оплаты сервисного сбора 5% от стоимости не было возможно. После отмены концерта городские кассы и организатор возвращать его отказались. Ссылаются друг на друга. То ли бардак, то ли мошенничество. Думаю, на репутации артиста это должно отразиться».
«Эмин не тот человек, которому нужны деньги за концерты, у него другие финансовые потоки! — возразила на это подписчица Ольга Классен. — Так что все претензии к организаторам! Видимо, они ещё не договорились, кто кому должен. А те, кто любит Эмина, могут приехать на концерт в Екатеринбург».
Zivert заболела, Лолита разозлила.
Затем был нанесён удар поклонникам творчества Zivert: был отменён большой концерт, запланированный на 9 июня в ЛА «Трактор». Но тут уже последовала отмена всех выступлений, артистка официально объявила о паузе в гастролях как минимум до осени. А давала она по 12−15 концертов в месяц! По её признанию, выступать стало тяжело из-за давних сильных болей в спине. Действительно, в федеральных СМИ сообщается, как 27 ноября 2022 года во время концерта в Пятигорске у Zivert случился острый приступ остеохондроза, ей даже пришлось вызвать скорую помощь. Однако у фанатов есть подозрения, что нынче певица беременна и тщательно это скрывает.
Не состоится в Челябинске и концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 22 марта. В Екатеринбурге, Тюмени и ряде других городов её выступления также отменены. Есть информация, что это произошло по просьбам общественников, возмущённых участием Лолиты в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Напомним, что скандальное мероприятие состоялось в декабре в одном из московских клубов. За свой «позор» звезда попросила прощения у зрителей и пообещала, что в знак раскаяния займется восстановлением храма на новых территориях России.
Кому и чем не угодила Инстасамка?
Также в Челябинске отменили два танцевальных вечера — «Большую дискотеку 90-х» 3 марта и «Диско 90-х» 16 марта. В программах планировалось участие Марины Хлебниковой, Шуры, Данко, Акулы, Братьев Грим, Ирины Салтыковой и прочих артистов эстрады и кавер-групп. Точные причины отмены дискотек не указываются.
На прошлой неделе в Челябинске и ещё в шести российских городах по пока неизвестной причине отменен концерт группы «Слот» с симфоническим оркестром и хором. В нашем городе концерт должен был состояться 16 апреля.
Ну, и последняя новость: Инстасамка тоже не приедет. Её выступление должно было пройти ещё в марте 2023 года в одном из ночных клубов, но его отложили на целый год. Организаторы тогда объяснили, что сдавать билеты не нужно, они останутся действительными. Но 13 марта на официальной странице исполнительницы в соцсети появилась новость об отмене концерта «по независящим от артистов, организаторов и концертной площадки причинам». Пост сопровождается памяткой по возврату денег на сайтах разных билетных операторов. К слову, выступления Инстасамки отменяют по всей России из-за общественников: они обращаются к властям, заявляя, что артистка развращает молодежь и ничего положительного в ее концертах нет.
«Пикник», Архиповский и Краймбрери.
«У нас также были отмены мероприятий в последнее время, но они связаны с абсолютно разными причинами, — прокомментировал организатор концертов в УрФО Александр Паули. — Но мы ни разу не сталкивались с тем, чтобы артисты отказывались ехать в Челябинск по каким-то причинам. Гастрольный график может измениться в связи с болезнью, с личными вопросами. Могут возникнуть технические сложности на площадке. Как и в любом бизнесе, в концертной индустрии важна репутация. Наше агентство работает более 15 лет, поэтому с некоторыми артистами мы сотрудничаем годами и уже дружим семьями. А некоторые артисты приходят к нам сами и предлагают совместные проекты».
В ближайшие месяцы челябинцев ждут концерты группы «Пилот» (24 марта), «Шоу команды Этери Тутберидзе» (30 марта), группы «Кватро» (8 апреля), группы Стаса Намина «Цветы» с лучшими песнями коллектива (9 апреля), группы «Пикник» с программой «Будущее нас ждет» (12 апреля), Мари Краймбрери (20 апреля), Евгении Зима (22 апреля), виртуоза балалайки Алексея Архиповского (22 мая), группы КняZz с большой программой «Волшебная книга» (27 июля). Также пройдут спектакли «Женихи» с Александром Панкратовым-Чёрным и Татьяной Кравченко (15 апреля) и «Невеста напрокат» с участием Александра Михайлова, Елены Прокловой, Жанны Эппле и др. (16 апреля).
«Публика по-прежнему готова активно ходить на концерты, спектакли и мультиформатные шоу, — заявил Александр Паули. — Особенный интерес сейчас заметен ко всему, что связано с творчеством группы “Король и Шут”. После выхода сериала-байопика в прошлом году аудитория ценителей этой музыки выросла в разы. Мы много лет сотрудничаем с Андреем Князевым и группой КняZz: коллектив стабильно собирает аншлаги, а теперь выступает на многотысячных площадках. Брат Михаила “Горшка” Горшенева также успешно гастролирует с новой программой и исполняет песни “Короля и Шута”. 21 марта в Челябинске как раз состоится такой эксклюзивный концерт Алексея Горшенева».
Он отметил возросший интерес публики к ностальгическим концертам. Этой весной на ретро-шоу с легендами разных ВИА в зале не было ни одного свободного места. На концерт группы «Кватро», который исполняет всеми любимые хиты советской и российской эстрады, организаторы ожидают солд-аут.
«Учитывая, как быстро сейчас меняется отечественная сцена, как много новых имен появляется благодаря интернету, глупо было бы сотрудничать только с теми, кого публика уже может назвать легендами, — поделился мнением Паули. — Поэтому в каждом сезоне у нас есть и новые артисты. Например, в прошлом году с фееричным успехом мы провели в Челябинске концерт Юрия Николаенко, больше известного как NЮ. В апреле для челябинцев и гостей города в новом Мтс Лайв Холле споёт Мари Краймбрери. Несмотря на то, что это довольно молодые артисты, у них уже огромная аудитория и билеты раскупаются быстро».
Захотелось пищи для ума.
«Если говорить об отменах концертов, то вряд ли это связано с дороговизной билетов. У людей есть деньги, и люди идут туда, где им нравится, — констатировала факт руководитель отдела по развитию агентства полного цикла “BRIGHTEN” Екатерина Векслер. — Даже во времена экономических кризисов мы привозили топовых артистов и собирали полные залы. Если что-то отменилось, значит, артист просто занят чем-то другим, это что-то личное. Мы после пандемии стали больше заниматься организацией спектаклей. Почувствовалась тенденция: людям нужна пища для ума. На спектакли по Чехову, по Булгакову, по Островскому люди ходят с удовольствием, тем более, если в ролях анонсированы звёзды. Классика бессмертна! Так, в феврале и марте мы практически одновременно привозили две разные постановки “Мастер и Маргарита”, обе прошли почти с аншлагом. Так совпало, что в кинотеатрах как раз шла премьера фильма с Цыгановым и Юлией Снигирь. Некоторые люди шли на спектакль, чтобы сравнить его с фильмом. Ведь есть те, кто даже книгу не читают, потому что им тяжело смысл в голове уложить. А другие, напротив, перечитывают этот роман Булгакова в разных возрастах, чтобы понять, что же хотел сказать автор… Востребованы и комедии, потому что велика аудитория, которой хочется элементарно расслабиться и посмеяться. Мы ещё даже не рекламировали свои спектакли “Женихи” и “Невеста напрокат”, а билеты успешно продаются!».
Однако организаторы сетуют на дефицит площадок в Челябинске. Даже с появлением Мтс Лайв Холла легче не стало.
«Вообще чем больше хороших залов, тем лучше, нужен выбор, а в нашем городе его практически нет, — говорит Екатерина Векслер. — Организаторы вечно спорят из-за ДК Железнодорожников, пытаются занять на него очередь вперёд. Там хорошая вместимость — 723 места, билеты в этот зал всегда будут проданы. Сильно выросла аренда в Оперном театре, туда можно зайти только с топовыми артистами. В противном случае прокатчик может остаться в убытке. Впрочем стоимость аренды выросла на всех городских площадках».
«Залов действительно не хватает, — поддержал Александр Паули. — Есть либо маленькие залы, либо многотысячные. Среднего зала на 1000−1200 человек нам не достает. Особенно сейчас, когда Театр драмы на реконструкции. Очень ждем, когда он снова откроется! Поскольку залов мало, мы заранее бронируем даты, чтобы провести мероприятие под определенного артиста. А публика в городе очень приветливая и благодарная. Всех встречают тепло: хоть рокеров, хоть рэперов, хоть фигуристов».