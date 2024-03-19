Глава Минобрнауки РФ Фальков высоко оценил проект СКИФ в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области подчеркнул: новый объект даст толчок и развитию территории, на которой расположен, — и наукограда Кольцово, и Академгородка. «Уже сейчас в наукограде дополнительно реализуется ряд объектов: завершается строительство дороги Кольцово — Барышево — Академгородок, проектируется ещё одна школа по модели “Технополис”, готовятся земельные участки под строительство двух детских садов, завершается строительство конгресс-выставочного, культурного центра, идёт строительство пожарного депо. Но самое главное, на фоне такого бурного развития Кольцова, у нас есть уверенность, что наукоград не превратится в спальный район, пригород Новосибирска, а останется наукоградом, и даже расширит свою специализацию и значимость для российской науки», — сказал Андрей Травников. О возможностях установки участникам совещания доложили директор Федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» Валерий Бухтияров, директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН Павел Логачев. Запуск СКИФ даст возможность получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. Пусконаладочные работы запланированы на декабрь 2024 года. Проект уровня мегасайенс осуществляется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России.