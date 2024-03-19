Директор горнорудного предприятия Новокузнецка задолжал 138 людям 12 млн

В Новокузнецке перед судом предстанет 43-летний директор коммерческой организации «Сибирское горнорудное управление», обвиняемый в невыплате заработной платы работникам.
Следователи считают, что гендиректор организации с января 2022 года по май 2023 года не выплатил зарплату 138 работникам предприятия и задолжал им 12 млн рублей. При этом обвиняемый от имени организации заключил договоры лизинга на приобретение автомобилей Nissan Terrano за 1,8 млн рублей и Chevrolet Traverse за 6,1 млн рублей. Машины по личной нужде он сдавал в аренду, а деньги (1,7 млн рублей) направлял на оплату лизинга.
Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Также он частично погасил задолженность по заработной плате перед работникам предприятия на сумму 6,6 млн рублей. На имущество фигуранта наложили арест на сумму в 3,2 млн рублей.
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