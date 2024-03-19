Директор горнорудного предприятия Новокузнецка задолжал 138 людям 12 млн

Следователи считают, что гендиректор организации с января 2022 года по май 2023 года не выплатил зарплату 138 работникам предприятия и задолжал им 12 млн рублей. При этом обвиняемый от имени организации заключил договоры лизинга на приобретение автомобилей Nissan Terrano за 1,8 млн рублей и Chevrolet Traverse за 6,1 млн рублей. Машины по личной нужде он сдавал в аренду, а деньги (1,7 млн рублей) направлял на оплату лизинга.