«Уходила со сцены со слезами на глазах»: Asti отменила долгожданный концерт в Волгограде

«Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», — написала певица в соцсетях.