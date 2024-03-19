«Уходила со сцены со слезами на глазах»: Asti отменила долгожданный концерт в Волгограде

Поклонники творчества певицы Asti ждали ее концерт в Волгограде сегодня, 19 марта, однако выступление пришлось отменить. И это уже не в первый раз. После участия в скандальной «голой вечеринке» Анне Асти не удалось спеть свои песни в Екатеринбурге. Однако, как сообщила в своем телеграм-канале артистка, в Волгоград она не смогла приехать по другой причине.
Дело в том, что у звезды проблемы со здоровьем. На концерте в ВДНХ она сильно хромала из-за болей в ногах. Пришлось сделать операцию, однако по признаниям Анны Асти ее самочувствие не улучшилось и выступать ей пока трудно. Концерты, запланированные на март, пришлось отменить в ряде городов.
«Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», — написала певица в соцсетях.
Асти поспешила успокоить своих поклонников: купленные билеты будут действительны на другие даты. Волгоградцы смогут побывать на концерте 28 апреля на площадке Экспоцентра. Некоторые купили места за 10 тысяч рублей.
«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае, я не могу на это никак повлиять. Я люблю вас, и очень надеюсь на ваше понимание», — отметила Анна Асти.
Артистка также добавила, что готова на вторую операцию, лишь бы поскорее вернуться на сцену.