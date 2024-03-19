Съедобные грибы уже собирают в лесах под Петербургом

«Конечно, уже хотелось настоящих весенних грибов. И они не подвели, появились в ранних местах. Несколько тëплых дней с плюсом в течение суток сделали своё дело», — пишет Станислав Кривошеев и показывает, что нашёл вчера во Всеволожском районе Ленобласти. На его фотографиях: сморчковая шапочка, строчок обыкновенный, саркосцифа австрийская (уже, кстати, не первая в этом году), зимний опëнок, а также цветок печëночница благородная.