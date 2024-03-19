В Уфе любители хоккея несут цветы и свечи в память о Константине Кольцове

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер “Салавата Юлаева” Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина в составе “Салавата Юлаева”, проделал огромную работу в тренерском штабе команды», — сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».



Константин Кольцов провёл в составе «Салавата Юлаева» в 2011 году стал обладателем Кубка Гагарина. В 2017 году начал тренерскую работу, специалист работал в минском «Динамо», хоккейных клубах «Брест», «Динамо-Молодечно» и тренировал хоккейную команду «Спартак». В 2022 году вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева», сообщало информагентство «Башинформ».