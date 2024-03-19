В Новосибирской области на месяц ограничат движение большегрузов

В Новосибирской области введут временное ограничение движения большегрузов. Об этом во вторник, 19 марта сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог..
По данным ведомства, запрет движения грузовиков по дорогам регионального и межмуниципального значения будет действовать с 18 апреля по 19 мая 2024 года. В этот период асфальтовое покрытие трасс наиболее подвержено дефектами из-за нагрузок.
В течение указанного периода будет действовать запрет для транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн. Исключения предусмотрены для грузовиков, перевозящих продукты питания, лекарства и другие социально-значимые товары.
Для всех остальных обещают организовать максимально удобные междугородние «транзитные коридоры», где ограничения не будут действовать.
Кроме того, предусмотрен ещё один период традиционных ограничений с 15 июня по 31 августа. В эти дня проезд транспорта с допустимыми осевыми нагрузками будет разрешён с 22:00 до 10:00.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в конце марта запретят парковку на трёх улицах.