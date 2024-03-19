Участок автодороги Бахчисарай — Ялта временно перекроют

Уточняется, что ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ. На участке от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су с 25 марта по 30 марта движение будет осуществляться в реверсивном режиме; на участке от водопада Учан-Су до села Охотничье в период с 13 мая по 31 июля сквозной проезд будет закрыт с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.