В Екатеринбурге сезон электросамокатов начнется в начале апреля

Самокаты появятся в Екатеринбурге точно, когда и днем и ночью будет сохраняться плюсовая температура. Например, в 2023 году самокаты появились на улицах города в начале апреля — четвертого числа. В 2022 году транспорт был доступен с 6 апреля.