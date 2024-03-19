В Екатеринбурге сезон электросамокатов начнется в начале апреля

В Екатеринбурге сезон электросамокатов начнется весной. Полюбившийся горожанам транспорт появится на улицах в конце марта — начале апреля 2024 года. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на одну из организаций.
На данный момент точная дата начала сезона самокатов неизвестна. Появление транспорта на улицах зависит от погоды. На данный момент в Екатеринбурге сохраняется теплая погода днем, однако ночью бывают и минусовые температуры.
Самокаты появятся в Екатеринбурге точно, когда и днем и ночью будет сохраняться плюсовая температура. Например, в 2023 году самокаты появились на улицах города в начале апреля — четвертого числа. В 2022 году транспорт был доступен с 6 апреля.