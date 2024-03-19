За изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде будут брать плату

Внук скульптора Евгения Вучетича стал владельцем авторских прав на изображение визитной карточки Волгограда — монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Теперь, по решению суда, за его использование на сувенирах придется платить ассоциации «УПРАВИС», с которым у наследника договор. Ранее все права принадлежали музею-заповеднику «Сталинградская битва».
РОДИНА-МАТЬ НА КОЛОДЕ КАРТ ПРИВЕЛА К СУДУ.
Все началось с колоды игральных карт с изображением монумента «Родина-мать зовет!», которую увидел внук скульптора. Наследника такое размещение творения его деда не устроило. Напечатали карты на основании лицензионного договора с музеем-заповедником. Тогда Вучетич-младший обратился в Роспатент с возражением — просил признать недействительной правовую охрану спорного товарного знака. Но ему отказали.
Далее свои претензии Евгений Вучетич-младший заявил в суде по интеллектуальным правам. Музей-заповедник отмечал, что скульптор не являлся единолично автором памятника-ансамбля. Сам монумент создали по заказу государства, а из свидетельства о праве на наследство не ясно, в отношении каких именно объектов внук унаследовал авторские права. Однако суд встал на сторону наследника. И это касается не только Родины-матери, но и всех творений Вучетича-старшего на Мамаевом кургане: композиций «Стоять насмерть!», «Скорбящая мать» и других.
— Права на использование изображения Родины-матери всегда были у автора и его наследников. Скульптор их никому не передавал, при жизни государством они не выкупались. И, соответственно, перешли по наследству сначала к его супруге Юлии Владимировне, а потом, после ее смерти, к Евгению Викторовичу, — озвучил позицию наследника сайту volgograd.kp.ru его представитель.
РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАЕТ НАСЛЕДНИК.
Главный монумент памятника-ансамбля на Мамаевом кургане открыли 15 октября 1967 года. С того момента скульптура «Родина-мать зовет!» высотой 85 метров стала главным символом Волгограда-Сталинграда. Ее изображение есть на флаге и гербе Волгоградской области, в эмблемах ФСБ и других структур и, конечно, на всевозможных сувенирах. На стенде региона на выставке «Россия» на ВДНХ Родина-мать — также главный объект. Без нее не обходится практически любое событие в регионе, от фестиваля до бизнес-форума. Она всюду. Даже в космос летала на борту ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Теперь, чтобы напечатать изображение Родины-матери в туристических путеводителях, на календарях, сувенирах, наградах, памятной или любой другой продукции придется заключить договор с ассоциацией «УПРАВИС». Мало того, наследник должен согласовать каждое такое использование — кому разрешить, кому нет.
— Все зависит от корректности такого использования. Были случаи, когда мы встречали Родину-мать на агитационных предвыборных материалах, на бутылках водки, на игральных картах. Бывает, присылают макеты, где все достопримечательности города собраны в коллаж: вокзал, колесо обозрения и где-то там Родина-мать. Это, наверное, не совсем уважительно по отношению к такому памятнику. Наследники пытаются сохранить целостность произведения, его первоначальный творческий замысел. Это общепринятая практика мировая, — обоснует проверку макетов руководитель отдела по работе с плательщиками компании Алексей Кисточкин.
До этого разрешения выдавал музей-заповедник, и у властей региона не было проблем с использованием главной визитной карточки Волгограда в патриотических, воспитательных и представительских целях. Плату брали только при коммерческом использовании изображения. Отныне придется запрашивать два разрешения — и у музея, и у наследника. Все это вызвало неоднозначную реакцию.
— Практически все организации в Волгоградской области, которые использовали изображение Родины-матери и других произведений Вучетича, игнорировали требования законодательства об авторском праве, осуществляли свою коммерческую и некоммерческую деятельность с нарушением действующего законодательства, — подчеркивает Алексей Кисточкин. — Сейчас получается, что ряд организаций, которые на госконтрактах сидели из года в год, выяснили, что нужно платить еще и авторские. В бюджет они это не закладывали. У изготовителей продукции сейчас бизнес-план рушится, вот и поливают грязью наследника.
ГЕРБ И ФЛАГ РЕГИОНА НЕ ТРОНУТ.
Что будет с изображением Родины-матери на гербе и флаге Волгоградской области? Их не тронут, так как использование произведений искусства на официальных символах не требует согласия правообладателя и выплаты авторского вознаграждении. А вот при применении картинки в иных коммерческих или некоммерческих целях, каждый случай будут рассматривать индивидуально.
— Если речь идет о мероприятии социальной направленности, например, для детей, мы такие вопросы согласуем с правообладателями, получаем от них согласие и на всякий случай заключаем безвозмездные лицензионные договоры, чтобы были прописаны все условия. Потому что иногда бывают недобросовестные люди. Говорят, что коммерции не будет, а потом мы узнаем, что была сувенирная продукция, реклама, еще что-нибудь подобное, — поясняет представитель Вучетича.
Суммы авторского вознаграждения вовсе не огромные. В случае с сувенирами, это от 4% от отпускной цены.
— Это не космические деньги, если вы делаете лицензионный продукт, — отмечает Алексей Кисточкин. — Что касается согласования и получения разрешения, то мы закладываем на это максимум две недели, потому что заявок много и наследник не всегда сидит у телефона.