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За изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде будут брать плату

Владельцем авторских прав на изображение главного монумента на Мамаевом кургане стал внук скульптора Евгения Вучетича.

Внук скульптора Евгения Вучетича стал владельцем авторских прав на изображение визитной карточки Волгограда — монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Теперь, по решению суда, за его использование на сувенирах придется платить ассоциации «УПРАВИС», с которым у наследника договор. Ранее все права принадлежали музею-заповеднику «Сталинградская битва».

РОДИНА-МАТЬ НА КОЛОДЕ КАРТ ПРИВЕЛА К СУДУ.

Все началось с колоды игральных карт с изображением монумента «Родина-мать зовет!», которую увидел внук скульптора. Наследника такое размещение творения его деда не устроило. Напечатали карты на основании лицензионного договора с музеем-заповедником. Тогда Вучетич-младший обратился в Роспатент с возражением — просил признать недействительной правовую охрану спорного товарного знака. Но ему отказали.

Далее свои претензии Евгений Вучетич-младший заявил в суде по интеллектуальным правам. Музей-заповедник отмечал, что скульптор не являлся единолично автором памятника-ансамбля. Сам монумент создали по заказу государства, а из свидетельства о праве на наследство не ясно, в отношении каких именно объектов внук унаследовал авторские права. Однако суд встал на сторону наследника. И это касается не только Родины-матери, но и всех творений Вучетича-старшего на Мамаевом кургане: композиций «Стоять насмерть!», «Скорбящая мать» и других.

— Права на использование изображения Родины-матери всегда были у автора и его наследников. Скульптор их никому не передавал, при жизни государством они не выкупались. И, соответственно, перешли по наследству сначала к его супруге Юлии Владимировне, а потом, после ее смерти, к Евгению Викторовичу, — озвучил позицию наследника сайту volgograd.kp.ru его представитель.

РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАЕТ НАСЛЕДНИК.

Главный монумент памятника-ансамбля на Мамаевом кургане открыли 15 октября 1967 года. С того момента скульптура «Родина-мать зовет!» высотой 85 метров стала главным символом Волгограда-Сталинграда. Ее изображение есть на флаге и гербе Волгоградской области, в эмблемах ФСБ и других структур и, конечно, на всевозможных сувенирах. На стенде региона на выставке «Россия» на ВДНХ Родина-мать — также главный объект. Без нее не обходится практически любое событие в регионе, от фестиваля до бизнес-форума. Она всюду. Даже в космос летала на борту ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Теперь, чтобы напечатать изображение Родины-матери в туристических путеводителях, на календарях, сувенирах, наградах, памятной или любой другой продукции придется заключить договор с ассоциацией «УПРАВИС». Мало того, наследник должен согласовать каждое такое использование — кому разрешить, кому нет.

— Все зависит от корректности такого использования. Были случаи, когда мы встречали Родину-мать на агитационных предвыборных материалах, на бутылках водки, на игральных картах. Бывает, присылают макеты, где все достопримечательности города собраны в коллаж: вокзал, колесо обозрения и где-то там Родина-мать. Это, наверное, не совсем уважительно по отношению к такому памятнику. Наследники пытаются сохранить целостность произведения, его первоначальный творческий замысел. Это общепринятая практика мировая, — обоснует проверку макетов руководитель отдела по работе с плательщиками компании Алексей Кисточкин.

До этого разрешения выдавал музей-заповедник, и у властей региона не было проблем с использованием главной визитной карточки Волгограда в патриотических, воспитательных и представительских целях. Плату брали только при коммерческом использовании изображения. Отныне придется запрашивать два разрешения — и у музея, и у наследника. Все это вызвало неоднозначную реакцию.

— Практически все организации в Волгоградской области, которые использовали изображение Родины-матери и других произведений Вучетича, игнорировали требования законодательства об авторском праве, осуществляли свою коммерческую и некоммерческую деятельность с нарушением действующего законодательства, — подчеркивает Алексей Кисточкин. — Сейчас получается, что ряд организаций, которые на госконтрактах сидели из года в год, выяснили, что нужно платить еще и авторские. В бюджет они это не закладывали. У изготовителей продукции сейчас бизнес-план рушится, вот и поливают грязью наследника.

ГЕРБ И ФЛАГ РЕГИОНА НЕ ТРОНУТ.

Что будет с изображением Родины-матери на гербе и флаге Волгоградской области? Их не тронут, так как использование произведений искусства на официальных символах не требует согласия правообладателя и выплаты авторского вознаграждении. А вот при применении картинки в иных коммерческих или некоммерческих целях, каждый случай будут рассматривать индивидуально.

— Если речь идет о мероприятии социальной направленности, например, для детей, мы такие вопросы согласуем с правообладателями, получаем от них согласие и на всякий случай заключаем безвозмездные лицензионные договоры, чтобы были прописаны все условия. Потому что иногда бывают недобросовестные люди. Говорят, что коммерции не будет, а потом мы узнаем, что была сувенирная продукция, реклама, еще что-нибудь подобное, — поясняет представитель Вучетича.

Суммы авторского вознаграждения вовсе не огромные. В случае с сувенирами, это от 4% от отпускной цены.

— Это не космические деньги, если вы делаете лицензионный продукт, — отмечает Алексей Кисточкин. — Что касается согласования и получения разрешения, то мы закладываем на это максимум две недели, потому что заявок много и наследник не всегда сидит у телефона.

права человека
искусство