За изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде будут брать плату

Главный монумент памятника-ансамбля на Мамаевом кургане открыли 15 октября 1967 года. С того момента скульптура «Родина-мать зовет!» высотой 85 метров стала главным символом Волгограда-Сталинграда. Ее изображение есть на флаге и гербе Волгоградской области, в эмблемах ФСБ и других структур и, конечно, на всевозможных сувенирах. На стенде региона на выставке «Россия» на ВДНХ Родина-мать — также главный объект. Без нее не обходится практически любое событие в регионе, от фестиваля до бизнес-форума. Она всюду. Даже в космос летала на борту ракеты-носителя «Союз-2.1а».