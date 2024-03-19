41 гектар земли в Ленобласти отдадут многодетным семьям и участникам спецоперации

Земли бывшего совхоза «Ленинградец» во Всеволожском районе Ленобласти собираются отдать многодетным семьям и участникам спецоперации. Речь идет о двух участках, один из которых занимает 26 гектара, в второй — 15 гектар. Чтобы это было возможно, ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом намерен поменять вид разрешенного использования с сельхозназначения на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблкомимущество.