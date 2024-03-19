Свердловских участников СВО будут подключать к газу первыми

В ведомстве пояснили, что участники СВО могут быть присоединены по программе бесплатной социальной догазификации. Перечисленные компании пообещали сократить сроки направления проектов договоров и техприсоединения. В ФАС напомнили, что программа является бессрочной. Ею могут воспользоваться владельцы домовладений, бесплатно к газовым сетям подключают и соцсобъекты.