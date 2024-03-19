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Свердловских участников СВО будут подключать к газу первыми

«Мособлгаз», «СВГК» и все 66 дочерних компаний «Газпром межрегионгаза» будут в приоритетном порядке подключать к газовым сетям участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве пояснили, что участники СВО могут быть присоединены по программе бесплатной социальной догазификации. Перечисленные компании пообещали сократить сроки направления проектов договоров и техприсоединения. В ФАС напомнили, что программа является бессрочной. Ею могут воспользоваться владельцы домовладений, бесплатно к газовым сетям подключают и соцсобъекты.

Программа газификации действует в России с 2021 года. Соответствующее поручение давал лично президент Владимир Путин. Программа рассчитана минимум до 2035 года. В некоторых регионах УрФО планы по подключению к концу 2023 года были выполнены на 100%. В среднем показатели газификации выше федерального уровня — 73%.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дети участников специальной военной операции России на Украине будут записаны в 1-е классы вне очереди. Запись начнется в 24:00 1 апреля, основной период будет длиться до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября пройдет период зачисления первоклассников на свободные места.

ЖКХ