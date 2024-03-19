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В Челябинской области посчитали находящихся в декрете отцов

Пособие по уходу за ребенком в настоящее время получает 445 мужчин.

Источник: Freepik

Об этом сообщает Социальный фонд России по Челябинской области.

В ведомстве напомнили, что родителям положена выплата пособия, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Ее размер составляет 40% от средней зарплаты за два года. При этом исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов отметил, что пособие можно оформить не только маме, но и папе, а также любому другому работающему родственнику.

«На сегодняшний день его получают более 18,5 тысячи жителей региона. Общая сумма выплаченных средств за 2024 год превысила 545 миллионов рублей», — сказал Владимир Шаронов.

При этом пособие не может быть меньше 9227,24 рублей в месяц. Максимально можно получить 49123 рублей.