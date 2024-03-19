В Челябинской области посчитали находящихся в декрете отцов

В ведомстве напомнили, что родителям положена выплата пособия, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Ее размер составляет 40% от средней зарплаты за два года. При этом исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов отметил, что пособие можно оформить не только маме, но и папе, а также любому другому работающему родственнику.