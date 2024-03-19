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На этих выходных в Омской области ожидается мощное потепление

Температура воздуха составит +8 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 44% 757 мм рт. ст. +5°
Источник: Om1.ru

Как сообщила руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, в ближайшие дни омичей ждёт потепление.

В среду, 20 марта, в регионе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью температура воздуха опустится до −15 градусов, а днём потеплеет до +1 градуса.

В четверг и пятницу, 21 и 22 марта, осадки прекратятся. Температура воздуха в эти дни составит +2 градуса.

В субботу, 23 марта, в Омской области прогнозируется +8 градусов. В этот день из-за циклона будет преобладать тёплая воздушная масса.