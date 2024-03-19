Аксенов: подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной

Подсветку телевышки в Симферополе решено сделать ежедневной, а в праздники на вышке будут зажигать тематическую иллюминацию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с гендиректором Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андреем Романченк и руководителем телерадиокомпании «Крым» Вадимом Первых.
Напомним, 18 марта на телевышке включили тематическую подсветку в честь десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. На башне появился триколор с надписями «18 марта!», «Крымская весна», «10 лет вместе!», «Все началось с нас!».
— Достигнута договоренность о том, что подсветка будет ежедневной, а в праздничные дни крымчан порадует тематическая иллюминация, — написал глава региона в своем телеграм-канале.