Аксенов: подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной

Подсветку телевышки в Симферополе решено сделать ежедневной, а в праздники на вышке будут зажигать тематическую иллюминацию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с гендиректором Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андреем Романченк и руководителем телерадиокомпании «Крым» Вадимом Первых.