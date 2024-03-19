Коронавирус за неделю нашли у 741 жителя Кубани

В Новороссийске инфекцию обнаружили у 53 жителей, в Сочи — у 50. В Тимашевском, Туапсинском, Кущевском районах Кубани 31, 28 и 27 новых пациентов с коронавирусом соответственно. Данные о заболеваемости приводятся за период с 11 по 17 марта.



За неделю в крае с коронавирусом госпитализировали 171 жителя. Выздоровели 948 пациентов, скончались двое.



Ранее данные о заболеваемости коронавирусом приводились 5 марта. За неделю с 26 февраля по 3 марта инфекцию нашли у 984 человек. Больше всего случаев заболевания также выявили в Краснодаре.



Вячеслав Рыжков.