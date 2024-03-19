В Кузбассе осудят «вора в законе» с зоной влияния в Юрге

Ранее неоднократно судимый 39-летний житель Юргинского округа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Следователи установили, что обвиняемый завёл обширные связи в преступной среде и активно пропагандировал её идеологию. В 2016 году на территории Томской области он участвовал в собрании преступных лидеров, где принял неформальный криминальный статус «положенца». Ему определили зону влияния в Юрге и Юргинском округе.
В Кузбассе он негласно назначил шесть так называемых «смотрящих», организовывал и контролировал движение денег, которые получал в результате вымогательств в отношении военнослужащих, торговли наркотиками, «крышевания» коммерческих организаций и лиц. Также он помогал деньгами отдельным представителям уголовно-криминальной среды. «Вор в законе» продолжил свою «работу» даже под стражей.
Несмотря на отказ сотрудничать, следователи собрали доказательства и направили уголовное дело в Кемеровский областной суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
В результате обысков у него изъяты незарегистрированное гражданское оружие, кобура скрытого ношения, маска- «балаклава», рации и другие предметы, которые могли использоваться при совершении преступлений, а также колода карт и четки с символикой уголовно-криминальной среды.