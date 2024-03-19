В Кузбассе осудят «вора в законе» с зоной влияния в Юрге

В Кузбассе он негласно назначил шесть так называемых «смотрящих», организовывал и контролировал движение денег, которые получал в результате вымогательств в отношении военнослужащих, торговли наркотиками, «крышевания» коммерческих организаций и лиц. Также он помогал деньгами отдельным представителям уголовно-криминальной среды. «Вор в законе» продолжил свою «работу» даже под стражей.