Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов о Кольцове: «Это большая утрата»

«Это большая утрата. Константин был очень хорошим человеком и коллегой, могу сказать о нём только лучшие слова. Приношу соболезнования всем родным и близким Константина. Мы два года вместе работали в тренерском штабе в Уфе, вместе выступали в составе “Салавата Юлаева”, я играл против Кости в НХЛ», — сказал Виктор Козлов.
Напомним, сегодня стало известно, что на 43-м году жизни скончался тренер ХК «Салават Юлаев» Константин Кольцов.
«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер “Салавата Юлаева” Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина в составе “Салавата Юлаева”, проделал огромную работу в тренерском штабе команды», — сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».
Константин Кольцов в составе «Салавата Юлаева» в 2008 году стал чемпионом России, а в 2011-м выиграл Кубок Гагарина. В 2017 году начал тренерскую работу, специалист работал в минском «Динамо», хоккейных клубах «Брест», «Динамо-Молодечно» и тренировал хоккейную команду «Спартак». В 2022 году вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева», сообщало информагентство «Башинформ».