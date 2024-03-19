Блогер Лерчек из Тольятти подала на развод с Артемом Чекалиным

Напомним, в марте 2023 года блогер Лерчек стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Ее заподозрили в том, что она не перевела в доход государства более 300 миллионов рублей. В шикарном особняке супругов прошли обыски. Силовики обнаружили не только дорогие авто, но и десяток загранпаспортов, ювелирные украшения и несколько слитков золота общим весом 8 кг.