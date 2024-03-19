Блогер Лерчек из Тольятти подала на развод с Артемом Чекалиным

Популярные супруги-блогеры Чекалины разводятся. Заявление на расторжение брака подала 15 марта Валерия Чекалина — блогер Лерчек из Тольятти. Соответствующая информация представлена на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Именно Валерия Чекалина выступает истцом, а Артем — ответчиком. Дело относится к категории расторжении брака супругов, имеющих детей. У пары двое сыновей и одна дочка. Беседа в суде назначена на 25 марта 2024 года.
Напомним, в марте 2023 года блогер Лерчек стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Ее заподозрили в том, что она не перевела в доход государства более 300 миллионов рублей. В шикарном особняке супругов прошли обыски. Силовики обнаружили не только дорогие авто, но и десяток загранпаспортов, ювелирные украшения и несколько слитков золота общим весом 8 кг.
По версии следствия, Валерия с июля 2020-го по июль 2022-го как ИП применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Однако за этот период она получила куда большую прибыль. Блогерша провела незаконное дробление бизнеса — доходы от ее деятельности поступали на счета Артема Чекалина и других родственников.
Чету Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов и избрали меру пресечения в виде запрета пользования интернетом, а также арестовали счета. 3 мая 2023 года тольяттинцы погасили долг перед государством.