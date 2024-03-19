В Воронежской области назвали отрасль с самой высокой зарплатой

В Воронежской области стала известна отрасль с самой высокой средней зарплатой. Рейтинг российских регионов по этому показателю опубликовали эксперты «РИА Новости». В каждом из субъектов федерации специалисты определили ведущую по зарплате сферу деятельности и вычислили, сколько получают люди, занятые в ней.
Лучше всего в Воронежской области оплачивают отрасль финансовых услуг. В среднем специалисты получают в ней 74 тысячи рублей. Это 44 место в общероссийском рейтинге.
А самая большая средняя зарплата у финансистов в Москве — 250 тысяч рублей в месяц. Второе у добывающей отрасли в Сахалинской области, третье у добычи нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе — соответственно 220 и 232 тыс. рублей. А вот на дне рейтинга оказались государственные служащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии. Их средняя зарплата составляет менее 50 тысяч рублей.
Самой доходной сферой деятельности в России оказалась добыча полезных ископаемых. В ней зарегистрировали самые высокие средние зарплаты в 23 регионах нашей страны из 85. На втором месте госслужба. В ней обнаружили наибольшие средние зарплаты в 12 регионах России. Третьей стала сфера «IT и связь». Она лидирует по средним зарплатам в 11 регионах нашей страны.