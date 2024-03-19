В Воронежской области назвали отрасль с самой высокой зарплатой

А самая большая средняя зарплата у финансистов в Москве — 250 тысяч рублей в месяц. Второе у добывающей отрасли в Сахалинской области, третье у добычи нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе — соответственно 220 и 232 тыс. рублей. А вот на дне рейтинга оказались государственные служащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии. Их средняя зарплата составляет менее 50 тысяч рублей.