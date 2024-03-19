Вернулся с гастролей. В Измайловском саду вновь торжественно открыли «Петербургского ангела»

После прибытия из столицы ангел-старичок побывал в мастерской Aztor, которая отливала скульптуру, для проведения косметических работ. После того, как скульптуру, почистили, на ней проявились новые детали. «Рисуночков в книжке не было раньше видно, шнурочки теперь хорошо заметны. А дырявый зонтик намеренно не стали реставрировать, эта деталь была при Романе», — добавила Елена Добрякова. Она также попросила горожан не надевать на ангела шапочки. «Только шарфики, пожалуйста, шляпка у него своя есть», — добавила представитель музея.