В Пулково на поле выходит первый русский электромобиль

Его в течение месяца будут тестировать в службе перронного обслуживания — для транспортировки мелкого наземного оборудования на аэродроме. Об этом «Фонтанке» рассказали 19 марта в пресс-службе аэропорта.
Автомобиль EVM PRO разработан компанией ООО «Электромобили Мануфэкчуринг рус», которая создана в Петербурге в 2021 году. В Северной столице находится центр исследования и разработки (R&D), а также опытное производство. Сборка и выпуск — в Москве на территории ОЭЗ «Технополис Москва».
EVM PRO создан на базе шасси УАЗ Профи, 67% комплектующих российские. Электродвигатель, бортовая электроника и программное обеспечение — собственная разработка компании. Зарядить машину можно за 2 часа, на одном заряде она может пройти до 300 км, ресурс батареи — около 750 тыс. км пробега, максимально возможная скорость — 120 км/ч, грузоподъемность — до 1 тонны.
«Благодаря тому, что ресурс электродвигателя в 10 раз больше, и у него меньше движущихся и трущихся частей, чем у двигателя внутреннего сгорания, расходы на обслуживание ниже на 50−70%», — отмечается в сообщении.
Автомобиль уже прошел по российским дорогам 1 миллион километров, но в аэропорту будет работать первый раз.