Набережные в центре Москвы защитили специальными барьерами на время весеннего паводка

Барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления. Они разработаны и изготовлены в России полностью из отечественного материала. Размер одного блока составляет полтора — два метра. Специалисты установили барьеры по всей длине фасадной части причалов, наполнили водой для устойчивости, дополнительно проложили гидроизоляционным материалом и мешками с песком.