Набережные в центре Москвы защитили специальными барьерами на время весеннего паводка

На время прохождения весеннего половодья на причале Зарядье на Москворецкой набережной и причале Международная Выставка на Краснопресненской набережной установили пластиковые водоналивные барьеры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Эти конструкции используются не первый год, они позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить подтопление причалов и находящихся рядом подземных пешеходных переходов», — отметил он.
Барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления. Они разработаны и изготовлены в России полностью из отечественного материала. Размер одного блока составляет полтора — два метра. Специалисты установили барьеры по всей длине фасадной части причалов, наполнили водой для устойчивости, дополнительно проложили гидроизоляционным материалом и мешками с песком.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что блоки легко и надежно скрепляются между собой. Их полная установка занимает не более 12 часов.