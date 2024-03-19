Туристический трамвай изменит маршрут по Петербургу с 23 марта

«Первый туристический» трамвай, который проходил мимо 500 достопримечательностей Петербурга, изменит свой маршрут с 23 марта. Причиной этому стал ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».
Так, туристический транспорт будет отходить от трамвайного парка № 3 и следовать по Большой Посадской улице, затем по улице Чапаева, далее по Сампсониевскому мосту, дойдет до Финляндского вокзала, после по улице Академика Лебедева, Литейному мосту, Литейному проспекту, проедет по Владимирскому проспекту, Колокольной улице, улице Марата, Звенигородской улице, Загородному проспекту, 1-ой Красноармейской улице, Троицкому проспекту, затем по Лермонтовскому проспекту. Конечной точкой станет площадь Тургенева.
— В обратном направлении маршрут следующий: площадь Тургенева — Лермонтовский проспект — Троицкий проспект — 1-ая Красноармейская улица — Загородный проспект — улица Марата — Колокольная улица — Владимирский проспект — Литейный проспект — Литейный мост — улица Академика Лебедева — Гренадерский проспект — Гренадерский мост — Большая Монетная улица — Большая Посадская улица, — добавили в пресс-службе.