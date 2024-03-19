Туристический трамвай изменит маршрут по Петербургу с 23 марта

Так, туристический транспорт будет отходить от трамвайного парка № 3 и следовать по Большой Посадской улице, затем по улице Чапаева, далее по Сампсониевскому мосту, дойдет до Финляндского вокзала, после по улице Академика Лебедева, Литейному мосту, Литейному проспекту, проедет по Владимирскому проспекту, Колокольной улице, улице Марата, Звенигородской улице, Загородному проспекту, 1-ой Красноармейской улице, Троицкому проспекту, затем по Лермонтовскому проспекту. Конечной точкой станет площадь Тургенева.