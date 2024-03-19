В Петербурге показали ход строительства подземного перехода у Биржевого моста

Переход будет бесступенчатый с плавными скатами. Его общая длина составит 155 метров, длина подземной части— около 40 метров. Глубина от поверхности — около 2 метров.



На всем протяжении тоннеля будет смонтирован теплый пол, также для малоподвижных групп входы пообещали оборудовать тактильной плиткой. На объекте уже завершена облицовка пола, гранитная облицовка стен камнем, закончена отделка технического помещения, уложена кафельная плитка, на 85% смонтировано оборудование с устройством инженерных внутренних сетей в служебных помещениях, полностью собран водомерный узел, пояснил журналистам директор по строительству компании Михаил Клобертанс.



Окончить работы на объекте планируется до конца 2024 года.



АО «ПО “Возрождение” миллиардера Игоря Букато выиграла конкурс на строительство подземного перехода под площадью Лихачева за 420 млн рублей в сентябре 2022 года. Компания оказалось единственным участником торгов, поэтому контракт с ней подписали по максимальной цене. Ремонтом самого Биржевого моста по контракту с ГБУ “Мостотрест” за 2,374 млрд рублей также занималось АО “ПО “Возрождение”.

