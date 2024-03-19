Назван город Кубани, где больше всего больных коронавирусом

Лидером по заболеваемости коронавирусом с 11 по 17 марта в Краснодарском крае среди муниципалитетов стал Краснодар. В ТОП-3 также входят Новороссийск и Сочи. Госпитализирован 171 житель региона с признаками заболевания, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на краевой оперштаб.
В Краснодаре было зарегистрировано 282 заболевших, в Новороссийске — 53, в Сочи — 50, в Тимашевском районе — 31, Туапсинском — 28.
Среди заболевших 475 женщин и 266 мужчин, в том числе 111 детей. Самому младшему пациенту — 13 дней, старшему — 95 лет.
Выздоровели после заболевания 948 человек. Скончались от последствий «короны» два пациента.