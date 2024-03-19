В школах Перми с 1 апреля начнется прием заявлений в первые классы

В 2024 году прием заявлений о зачислении детей в первые классы в школах Перми стартует 1 апреля. Заявление можно подать лично в школе, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или через портал Госуслуги. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись.
Как рассказали в краевом Минобре, подготовить черновик заявления и сохранить его в личном кабинете на Госуслугах можно уже сейчас, а с 1 апреля в один клик отправить его на регистрацию. Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать также в личном кабинете.
В этом году прием детей в первый класс в школах Перми пройдет в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. Второй этап начнется с 6 июля. В этот период родители могут подать заявление в любую школу в случае наличия свободных мест.