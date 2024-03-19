Вывалился кусок кирпичной стены. Как признать многоквартирный дом аварийным

Сейчас по требованиям ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» утверждена программа переселения с 1 января 2019 года до конца 2024 года. Она включает в себя МКД, которые признали подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Пока её не закончат, новую не начнут. По данным Минстроя Кузбасса, в регионе 1 740 многоквартирных домов признано аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Ещё позже, в конце прошлого года, аварийным признали дом на ул. Шишкина, 50. Жителей пообещали переселить до конца 2032 года. То есть жить и бояться, что на тебя рухнет потолок, людям предстоит почти 10 лет.