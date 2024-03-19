Вывалился кусок кирпичной стены. Как признать многоквартирный дом аварийным

В кузбасском г. Прокопьевск наружу вывалился кусок кирпичной кладки на первом этаже. По словам местных, стена выпирала там минимум полгода, но жалобы жителей игнорировали. Подобное происшествие в шахтёрском городке не редкость. kuzbass.aif.ru разбирался в подробностях и выяснял, признают ли этот дом аварийным.
Претензий не имеют?
О ЧП на пер. Заводском, 3 традиционно сначала стало известно из соцсетей, после чего информацию официально прокомментировали кузбасские следователи. Они проверят ответственного на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура тоже проверит исполнение требований жилищного и жилищно-коммунального законодательства, градостроительных норм и правил.
Местом обрушения части стены стали общие душевые. Из жильцов никто не пострадал. Сразу после происшествия, которое случилось 7 марта, подрядчик закупил материал для восстановления стены. Ремонт почти завершили: стену восстановили, а внутри помещения, где душевые, ещё доделывают. Прокопьевские власти заверяют, что угрозы для проживания в этом доме нет.
Прокопчанка Евгения, чья мама живёт в злополучном доме на пер. Заводском с июня 2023 года, говорит kuzbass.aif.ru, что стена выпирала уже летом: «Знаю, что кто-то из соседей писал в управляющую компанию, но они ничего не делали. Сами мы не обращались к ним».
Интересно, что та же УК «СУ МКД» обслуживала дом по пер. Заводскому, 4, где год назад обрушилось перекрытие. И ещё — на ул. Шишкина, 50, где в августе прошлого года обвалился межэтажный потолок в одной из квартир.
«Были проблемы, как и везде. Но никто и не мог подумать, что обвалится потолок. Администрация не предоставила квартиры даже тем, у кого произошёл обвал. Люди живут на съёмном жилье», — говорит Евгения, которая живёт в доме на ул. Шишкина, 50.
К счастью, её квартира не пострадала, но пострадала соседка. Там «рухнула» одна комната. В другой на диване сидел ребёнок, и его спас натяжной потолок. Заместитель главы Прокопьевска по строительству и жилищным вопросам Наталья Алехина в ответе на запрос kuzbass.aif.ru сообщила, что специалисты подшили чердачное перекрытие древесно-стружечными плитами с элементами усиления конструкций. В подъезде отремонтировали деревянную лестницу.
«Претензий у жителей к выполненным работам не имеется, о чём свидетельствуют их подписи в актах. Администрация предоставляет временные жилые помещения из манёвренного фонда г. Прокопьевска до момента расселения аварийного дома. Заявления от собственников дома об этом не поступало», — подписала замглавы.
Для временного размещения в безопасном жилье прокопчанам нужно обратиться в межведомственные комиссии муниципалитета.
Ждать почти 10 лет.
Двухподъездная двухэтажка на восемь квартир на ул. Шишкина, 50 сейчас признана аварийной — после того, как жители забили тревогу и собрали необходимые документы. Некоторые продолжают там жить, хоть и страшно. Ул. Шишкина, 41 и ул. Вершинина, 7 — далеко не полный список ещё одних прокопьевских домов, где в прошлом году рухнул или кусок потолка, или кусок стены. Все они находятся под управлением той же УК и, очевидно, опасны для людей. Власти поясняют, что признание дома подлежащим сносу — забота самих жителей.
Сейчас по требованиям ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» утверждена программа переселения с 1 января 2019 года до конца 2024 года. Она включает в себя МКД, которые признали подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Пока её не закончат, новую не начнут. По данным Минстроя Кузбасса, в регионе 1 740 многоквартирных домов признано аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Ещё позже, в конце прошлого года, аварийным признали дом на ул. Шишкина, 50. Жителей пообещали переселить до конца 2032 года. То есть жить и бояться, что на тебя рухнет потолок, людям предстоит почти 10 лет.
В правительстве Кузбасса объясняют: для рассмотрения вопроса о признании жилого дома аварийным, жильцам нужно обратиться в межведомственную комиссию с пакетом документов (заявление; копия правоустанавливающих документов; заключение специализированной организации, обследовавшей дом; заключение проектно-изыскательной организации; жалобы по усмотрению).
По закону собственникам или выплатят компенсацию, исходя из данных независимой оценки, либо предоставят другое жильё. Если жильцы не будут согласны с результатом оценки, размер выкупа определит суд. Но это когда дело дойдёт до реального сноса и переселения.
«В Кузбассе действую иные меры поддержки граждан в обеспечении жильём при участии регионального бюджета. Для получения дополнительной информации, подачи заявления о признании помещения непригодным для проживания и принятии на учёт гражданам необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту жительства», — ответили kuzbass.aif.ru в правительстве.