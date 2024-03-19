Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

До −5 градусов похолодает в Воронежской области

В воронежский регион вернутся морозы, правда, только в ночное время. Местные синоптики прогнозируют похолодание до −5 градусов. Вопреки предыдущему прогнозу, плюсовой температуры по ночам пока не ожидается.
Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 44% 757 мм рт. ст. +5°
Источник: 36on.ru

Так, в ночь на 20 марта обещают от 0 до −5 градусов, в Воронеже до −4 градусов. Следующие два дня, 21 и 22 марта, в ночное время столбики термометров будут показывать приблизительно такие же отметки. А вот днем температура будет более весенней — местами прогнозируют до +10 градусов, непосредственно в Воронеже максимум +7 градусов.

Что касается осадков, то в ближайшие дни обойдется без них. Специалисты Воронежского гидрометцентра обещают переменную облачность и ветер до 11 метров в секунду.

Согласно долгосрочному прогнозу, подобная погода продержится до конца текущей недели.