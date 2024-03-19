До −5 градусов похолодает в Воронежской области

Так, в ночь на 20 марта обещают от 0 до −5 градусов, в Воронеже до −4 градусов. Следующие два дня, 21 и 22 марта, в ночное время столбики термометров будут показывать приблизительно такие же отметки. А вот днем температура будет более весенней — местами прогнозируют до +10 градусов, непосредственно в Воронеже максимум +7 градусов.