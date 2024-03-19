В Новосибирске большинство ресторанов ввели постное меню

Так делают даже те заведения, которые используют мясо в своих основных блюдах. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.
Отмечается, что еще 10 лет назад постное меню в новосибирских ресторанах было скорее исключением, чем правилом. Потом появилась специальная маркировка блюд «Можно в пост» или «Vegetarian». На сегодняшний день заведения общественного питания целенаправленно готовятся к Великому посту и вводят в меню новые блюда.
«Всех, кто соблюдает пост, мы кормим очень вкусно. Кулинарное ателье “Креп де Кофе” представляет в своем постном меню мировые хиты индустриальной еды: хумус и бабагануш, щи, томленые в печи и каша на миндальном молоке, даже блины во время поста здесь приготовят для вас без молока и яиц», — рассказывает ресторатор и бренд-шеф Владимир Бурковский.