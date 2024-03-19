В Ростове началась застройка бывшей площади Ленина

Владелец участка бывшей площади Ленина, предприниматель Зухра Бугрова, получила возможность приступить к строительству торгового центра в 2022 году. Тогда Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по делу о застройке площади. Процесс был завершен из-за того, что региональные отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ранее выступившие против застройки, отозвали иск, а вступивший в дело прокурор не заявил новых ходатайств, пояснив, что при ведомственной проверке не было найдено нарушений при выдаче разрешения на застройку площади.



Площадь Ленина в Ростове-на-Дону была спроектирована в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов прошлого века. На прилегающем к гостинице «Турист» (в настоящее время Amaks) участке был построен многоструйный фонтан. В нулевые годы фонтан снесли под предлогом реконструкции.



Позднее стало известно, что участок, на котором ранее располагался фонтан, продан Московской строительной компании, которая заявила о намерении возвести на нем 22-этажный жилой дом. Это вызвало активные протесты общественности. После нескольких лет судебных разбирательств город смог доказать, что строить высотку на этом месте нельзя. В конце 2018 года Гордума запретила надземное строительство на площади.



В 2019 году участок за 160 млн руб. был продан Зухре Бугровой. В декабре 2020 года департамент архитектуры и градостроительства выдал ей разрешение на строительство двухэтажного магазина.



Мария Иванова.