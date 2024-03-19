В центре Воронежа за 37 млн продают Дом Успенской церкви

В Воронеже за 37 миллионов рублей продают дом Успенской церкви недалеко от набережной водохранилища на улице Софьи Перовской, 37А. Соответствующую информацию разместили на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Здание это имеет историческую ценность, оно было построено в конце XIX века. Дом площадью 370 квадратных метров, являющийся памятником архитектуры регионального значения, предлагают использовать для офисных помещений коммерсантам.
В дом проведены отопление и электричество, а вот отделки там нет. Зато есть парковка и в 20 метрах от дома расположена остановка общественного транспорта.