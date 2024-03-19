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В Новосибирске в два раза выросло число травмированных из-за гололеда

И.о. мэра Олег Клемешов обвинил коммунальные и дорожные службы в плохой работе.

В Новосибирске в два раза выросло число травмированных жителей из-за гололеда.

Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов обвинил коммунальные и дорожные службы в плохой работе. Он указал, что за минувшую неделю пострадали около 160 человек.

«То, что мы реально видим на тротуарах, то потом видим и в поликлиниках. Даже центральные улицы районов недостаточно очищены от наледи и не подсыпаны», — высказался градоначальник в ходе аппаратного совещания 19 марта.

Начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов указал, что на данный момент в Новосибирске очищены 100% дорог и 70% от площади тротуаров.

ЖКХ