В Новороссийске будут ежедневно проводиться учения со стрельбами

Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального бюджетного учреждения «АПК Безопасный город — ЕДДС» Новороссийска. Учения начались 19 марта и будут проводиться ежедневно до 31 марта. В указанные дни с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории порта Новороссийской Военно-морской базы будут организованы мероприятия с использованием стрельб. Также накануне, 18 марта, вечером в море у берегов города проводились учения с 21:00 до 23:00. Горожан заранее предупреждали об этом.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о военных учениях в Туапсинском районе.