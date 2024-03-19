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Синоптики анонсировали даты ледохода на Иртыше в Омске

Глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко во вторник, 19 марта 2024 года, заявила на пресс-конференции в Международном мультимедиа центре «Евразия сегодня», что ледоход на Иртыше ожидается в период с 17 по 23 апреля в 2024 году.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 38% 758 мм рт. ст. +5°

«В этом году из-за очень нетипичной зимы, когда были большие перепады температур, снег по своей структуре получился более плотный и запаса воды в таком снеге больше на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Но если днем мы имеем положительные температуры, а ночью сохраняется минус, то происходит вымораживание снега и его выветривание, что, безусловно, очень хорошо», — рассказала Криворучко.

Также она заявила, что, по предварительным данным, среднемесячная температура апреля будет около нормы, при этом осадков ожидается меньше обычного.