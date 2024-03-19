Синоптики анонсировали даты ледохода на Иртыше в Омске

«В этом году из-за очень нетипичной зимы, когда были большие перепады температур, снег по своей структуре получился более плотный и запаса воды в таком снеге больше на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Но если днем мы имеем положительные температуры, а ночью сохраняется минус, то происходит вымораживание снега и его выветривание, что, безусловно, очень хорошо», — рассказала Криворучко.