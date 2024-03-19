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Когда откроются Опукский и Казантипский заповедники

Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроются для посетителей 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроются для посетителей 1 апреля, сообщается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедный Крым».

Напомним, заповедники закрыли для посещения в октябре прошлого года в целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы.

— Верим и надеемся, что этот сезон порадует всех желающих полюбоваться знаменитыми краснокнижными тюльпанами в пределах Опукского заповедника. Также делаем все возможное, чтобы в этом году красоты Казантипского заповедника были доступны к туристическому посещению, — говорится в сообщении.

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