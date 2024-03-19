Когда откроются Опукский и Казантипский заповедники

— Верим и надеемся, что этот сезон порадует всех желающих полюбоваться знаменитыми краснокнижными тюльпанами в пределах Опукского заповедника. Также делаем все возможное, чтобы в этом году красоты Казантипского заповедника были доступны к туристическому посещению, — говорится в сообщении.