Когда откроются Опукский и Казантипский заповедники

Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроются для посетителей 1 апреля, сообщается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедный Крым».
Напомним, заповедники закрыли для посещения в октябре прошлого года в целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы.
— Верим и надеемся, что этот сезон порадует всех желающих полюбоваться знаменитыми краснокнижными тюльпанами в пределах Опукского заповедника. Также делаем все возможное, чтобы в этом году красоты Казантипского заповедника были доступны к туристическому посещению, — говорится в сообщении.