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В Калининграде стартует приём детей в первые классы

В Калининграде прием детей в первый класс на 2024−2025 учебный год будет проходить в два этапа.

Источник: РИА "Новости"

Первый этап начнется 1 апреля и завершится 30 июня 2024 года.

На первом этапе прием заявлений осуществляется от граждан с внеочередным, первоочередным или преимущественным правом зачисления в школы.

Второй этап начнется 6 июля и продолжится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2024 года.

В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 года до 8 лет, прокомментировали в Калининграде сегодня, 19 марта 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в пресс-службе городской администрации.

Прием на обучение осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. Подача заявлений через портал госуслуг в муниципальные общеобразовательные учреждения Калининграда стартует 1 апреля 2024 года.

Количество первоклассников в новом учебном году ожидается не больше, чем в прошлом году. Создание дополнительных мест позволит обеспечить прием всех обучающихся и снизить количество обучающихся во 2-ю смену.

образование