41 маршрут изменит схему движения в Алматы

№ 1 — в северном направлении — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 1 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова далее по схеме;№ 11 — в северном направлении — ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 11 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по схеме;№ 12 — в северном направлении — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 12 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова далее по схеме;№ 5 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 5 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме;№ 6 — в восточном направлении — ул. Жандосова — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 6 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Жандосова — далее по схеме;№ 9 — в северном направлении — ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 9 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по схеме;№ 19 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 19 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме;№ 25 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 25 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме.