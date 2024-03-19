41 маршрут изменит схему движения в Алматы

Основные мероприятия пройдут на площади Астана 21 и 22 марта.
Также 21 марта по улицам города состоится шествие «Көш. Наурыз — думан».
21 марта с 8.00 до 13.00 вносятся корректировки в схему 41 маршрута:
№ 205 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 205 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — далее по схеме;№ 206 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 206 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;№ 209 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 209 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;№ 210 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 210 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;№ 224 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 224 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;№ 29 ₽ — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Каирбекова — ул. Жибек Жолы — далее по схеме;№ 29 ₽ в обратном направлении — ул. Калдаякова — ул. Гоголя — пр. Назарбаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме;5А — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — далее по схеме;5А — в обратном направлении — ул. Жибек Жолы — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме;5Б — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — далее по схеме;5Б — в обратном направлении — ул. Жибек Жолы — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме.
Троллейбусы также поменяют маршрут:
№ 1 — в северном направлении — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 1 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова далее по схеме;№ 11 — в северном направлении — ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 11 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по схеме;№ 12 — в северном направлении — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 12 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова далее по схеме;№ 5 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 5 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме;№ 6 — в восточном направлении — ул. Жандосова — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 6 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Жандосова — далее по схеме;№ 9 — в северном направлении — ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 9 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по схеме;№ 19 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 19 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме;№ 25 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;№ 25 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме.
Кроме того, поскольку площадь Астана будет перекрыта до 24 марта, движение следующих маршрутов предусмотрено по трассировке:
№ 48 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 48 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;№ 16 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее по схеме;№ 16 — в обратном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;№ 126 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее по схеме;№ 126 — в обратном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;№ 37 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 37 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;№ 201 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 201 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;№ 205 — в северном направлении — ул. Желтоксана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 205 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — ул. Наурызбай батыра — далее по схеме;№ 206 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;№ 206 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;№ 209 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;№ 209 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;№ 210 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;№ 210 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;№ 224 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;№ 224 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме.
К сожалению, синоптики предупреждают алматинцев о непогоде. С 20 по 22 марта в городе обещают проливные дожди.