Народные игры, национальная кухня и конкурс красоты: в Казани 23 марта отметят Навруз

В субботу, 23 марта, возле театра им. Г. Камала состоится республиканский праздник Навруз — день прихода весны и Нового года у иранских и тюркских народов. Гости мероприятия смогут поучаствовать в народных играх, познакомиться с национальной кухней и увидеть творческие номера.