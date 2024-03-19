Народные игры, национальная кухня и конкурс красоты: в Казани 23 марта отметят Навруз

В субботу, 23 марта, возле театра им. Г. Камала состоится республиканский праздник Навруз — день прихода весны и Нового года у иранских и тюркских народов. Гости мероприятия смогут поучаствовать в народных играх, познакомиться с национальной кухней и увидеть творческие номера.
В подготовке и организации праздника участвуют национально-культурные объединения Ассамблеи народов Татарстана. Многообразие культур и традиций представят азербайджанцы, афганцы, башкиры, дагестанцы, иранцы, казахи и другие.
Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки, а на главной сцене состоится концерт с участием национально-культурных объединений Ассамблеи народов республики и приглашенных артистов.
Гости смогут попробовать одно из главных блюд праздника — плов, приготовленный по рецептам разных тюркских народов.
Также на празднике состоится конкурс красоты «Науруз гузэле», где свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют представительницы национальных общин.
Горожан будут ждать в 12:00, вход свободный, сообщили в пресс-службе Минкульта РТ.
Праздник Навруз включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вплоть до XX века он отмечался и татарами. В республике праздник начали возрождать с конца 80-х годов прошлого столетия. С 2014 года Навруз получил статус республиканского праздника.