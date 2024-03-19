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В ночь на 20 марта МЧС Беларуси проведет учения в минском метро

Как сообщает пресс-служба МЧС, в ночь с 19 на 20 марта на станции метро «Михалово» в столице пройдут совместные учения спасателей и Минского метрополитена.

С 00.30 до 04.00 к указанной станции метро прибудет много пожарной аварийно-спасательной техники.

В МЧС попросили минчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения данного мероприятия.