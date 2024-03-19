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Летние веранды воронежских кафе и ресторанов будут работать на 2 месяца дольше

Период работы летних веранд городских кафе и ресторанов увеличен на два месяца. После внесения поправок в муниципальные правовые акты «летки» смогут функционировать на абсолютно законных условиях уже начиная с 1 апреля и до 31 октября.

Источник: 36on.ru

Кроме того, с 1 марта 2024 года был расширен и срок действия выдаваемых предпринимателям паспортов — до трех лет — и архитектурного решения.

Также в Воронеже утвердили единые требования к внешнему виду «леток», разрешили использовать элементы остекления в том числе и на озелененных пространствах общего пользования, а еще сохранять на зимний сезон конструкцию летних кафе.

В ходе заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства в мэрии руководитель городского управления предпринимательства Алексей Рыженин рассказал, что в прошлом году мэрия выдала 46 разрешений на организацию летних веранд. Ожидается, что в этом году таких запросов будет больше.

В прошлом году, напомним, летние веранды проработали до конца сентября, после чего даже несмотря на теплую погоду по закону зоны отдыха под открытым небом пришлось сворачивать. В случае, если бы этого сделано не было, бизнесменов ждали бы штрафы.

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