Летние веранды воронежских кафе и ресторанов будут работать на 2 месяца дольше

Кроме того, с 1 марта 2024 года был расширен и срок действия выдаваемых предпринимателям паспортов — до трех лет — и архитектурного решения.
Также в Воронеже утвердили единые требования к внешнему виду «леток», разрешили использовать элементы остекления в том числе и на озелененных пространствах общего пользования, а еще сохранять на зимний сезон конструкцию летних кафе.
В ходе заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства в мэрии руководитель городского управления предпринимательства Алексей Рыженин рассказал, что в прошлом году мэрия выдала 46 разрешений на организацию летних веранд. Ожидается, что в этом году таких запросов будет больше.
В прошлом году, напомним, летние веранды проработали до конца сентября, после чего даже несмотря на теплую погоду по закону зоны отдыха под открытым небом пришлось сворачивать. В случае, если бы этого сделано не было, бизнесменов ждали бы штрафы.