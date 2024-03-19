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В Казани 5 апреля будет курсировать бесплатный автобус по случаю Рамадана

Он проследует по маршруту № 30.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани 5 апреля БФ «Закят» Духовного управления мусульман РТ запустит бесплатный автобус, который будет курсировать по городскому маршруту № 30. Об этом KZN.RU сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

Бесплатный автобус можно легко опознать: на его лобовом стекле будет табличка с надписью «Благотворительный маршрут от БФ “Закят”. Салон автобуса будет украшен разноцветными воздушными шарами и баннерами про благотворительность.

Напомним, что в прошлом году в столице Татарстана впервые в честь месяца Рамадан был организован бесплатный рейс на автобусе маршрута № 30. Благотворительная акция охватила порядка 800 человек.

Акция проводится в рамках марафона «Рамадан — месяц добрых дел». Ее цель — привлечь внимание граждан к теме благотворительности и побудить совершать добрые деяния.

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