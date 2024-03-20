Два жителя Иркутской области пострадали от укусов клещей

В Иркутской области активизировались клещи — уже зафиксированы 2 случая обращений, один из них в Ангарском, другой в Усть-Кутском районе.
— Не забывайте, что самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита является профилактическая вакцинация, которую рекомендуется провести за 2 недели до посещения рискованных зон, — говорят в Роспотребнадзоре региона.
Для дачников важно провести уборку прошлогодней листвы и травы на участке, а также осуществить обработку от клещей.
При укусе клеща следует обратиться в медицинское учреждение.
Напомним, что в 2023 году было зафиксировано более 12 тысяч случаев укусов клещей. Общая заболеваемость клещевым энцефалитом в прошлом году снизилась на 21% по сравнению с 2022 годом.